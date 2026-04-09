APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun (TŞOF). APP plakaları ücretsiz değiştirecek. Yeni karara göre, polis plakayı yönetmeliğe aykırı bulursa TŞOF, plaka basım belgesi istemeden yenisi verecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, standart dışı APP plakaların kullanımına yönelik denetimler artırılırken Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun plaka basım sürecindeki sorumlulukları yeniden belirlendi. Buna göre, federasyon APP plakaları ücretsiz değiştirecek, plaka basım belgesi istemeden yenisi verilecek.

Yeni madde şöyle: “Plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için plaka basım talep belgesi aranmaz. Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirilir.”

Standartlara uymayan APP plaka kullanmaya devam eden sürücüler, trafik denetimlerinde ağır para cezalarıyla karşılaşabileceği gibi araçları muayeneden de geçemeyecek.

