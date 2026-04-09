APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek

Stardart dışı olarak bilinen APP plakalar ile ilgili alınan yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun APP plakalarda sorumluluğu tanındı. APP plakaları federasyonun ücretsiz değiştirileceği belirtilirken, plaka basım belgesi istemeden yenisi verilecek.

  • Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, standart dışı APP plakaları ücretsiz değiştirecek.
  • Standartlara uymayan APP plaka kullanan sürücülere ağır para cezaları kesilecek ve araçları muayeneden geçemeyecek.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun (TŞOF). APP plakaları ücretsiz değiştirecek. Yeni karara göre, polis plakayı yönetmeliğe aykırı bulursa TŞOF, plaka basım belgesi istemeden yenisi verecek.

APP PLAKAYI, FEDERASYON ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, standart dışı APP plakaların kullanımına yönelik denetimler artırılırken Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun plaka basım sürecindeki sorumlulukları yeniden belirlendi. Buna göre, federasyon APP plakaları ücretsiz değiştirecek, plaka basım belgesi istemeden yenisi verilecek.

APP PLAKA KULLANMAYA DEVAM EDENLERE AĞIR PARA CEZALARI KESİLECEK

Yeni madde şöyle: “Plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için plaka basım talep belgesi aranmaz. Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirilir.”

Standartlara uymayan APP plaka kullanmaya devam eden sürücüler, trafik denetimlerinde ağır para cezalarıyla karşılaşabileceği gibi araçları muayeneden de geçemeyecek. 

