Freni boşalan otomobil apartman bahçesine düştü

KARABÜK'te, frenleri boşaldığı iddia edilen otomobil apartmanın bahçesine düşerken, araçtan atlayan 2 kişi yaralı kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Efsanur Sokakta meydana geldi. H.Ş. idaresindeki 74 AAB 181 plakalı otomobil, iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin apartmanın bahçesine düşeceğini fark eden sürücü H.Ş. ve yolcu C.B. araçtan atlayarak yaralandı. Otomobil ise metrelerce yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye merdiveniyle bulundukları yerden çıkarıldı. 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
