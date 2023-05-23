Apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren 2 şüphelinin bisikletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren 2 şüphelinin bisikletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ferahim Şalvuz Mahallesi Mehmet Şen Bulvarı'nda önceki gün saat 13.30 sıralarında Çınar Apartmanı'nın girişindeki 2 bisiklet, çalındı. Ailelerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, bisikletleri 2 kişinin çaldığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel