Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada

Apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada

Güncel Haberler

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren 2 şüphelinin bisikletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir apartmana giren 2 şüphelinin bisikletleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferahim Şalvuz Mahallesi Mehmet Şen Bulvarı'nda önceki gün saat 13.30 sıralarında Çınar Apartmanı'nın girişindeki 2 bisiklet, çalındı. Ailelerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, bisikletleri 2 kişinin çaldığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Tarsus Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title