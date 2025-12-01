Apartmandaki Yangında İtfaiyeci Kahramanca Davrandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde apartmanda çıkan yangında mahsur kalan Ali Oğlakçı'yı, itfaiye eri Cihat Oruç kendi hava maskesini vererek kurtardı.

Yeniköy Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmana giren itfaiye eri Cihat Oruç, kendi hava maskesini, dumanların arasında kalan ve nefes almakta zorluk çeken Ali Oğlakçı'ya taktı. Oğlakçı, ardından itfaiyenin sepetli merdivenine alınarak apartmandan indirildi. Dumandan etkilenen Oğlakçı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.