Komşu Dehşeti: Apartman Yönetici Yardımcısı Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde oturduğu apartmanda çıkan tartışmada komşusu emekli başkomiser Mehmet Tüm (58) tarafından tabancayla vurularak öldürülen apartman yönetici yardımcısı Ayhan Koç (58), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman yönetici yardımcılığı yapan Ayhan Koç ile aynı binada yaşayan emekli başkomiser Mehmet Tüm arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Tüm, yanında bulunan tabancayla apartmanın girişinde Koç'u vurarak öldürdü.

Ayhan Koç için bugün memleketi Kızılcahamam ilçesi Üçbaş Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Koç'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Koç'un cenazesi, öğle vakti Üçbaş Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Mehmet Tüm, işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı