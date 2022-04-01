APARTMAN GÖREVLİSİ, BUDADIĞI AĞAÇTAN DÜŞEREK YARALANDI

BOLU'da, apartman görevlisi Orhan Şahin (56), budadığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan Köstendil apartmanının önünde meydana geldi. Apartman görevlisi Orhan Şahin, apartman önündeki ağacı budarken yaklaşık 2,5 metre yükseklikten yere düştü. Merdiven ile çıktığı ağaçtan yere düşen Şahin, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şahin, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.