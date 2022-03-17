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APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Gazeteci Sinan Tanyıldız Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, İltaş ailesinin ikamet ettiği dairenin mutfağından dumanlar yükselmeye başladı. Paniğe kapılan aile evden çıkarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerden zarar gören ev kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği öğrenildi.

APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN PANİĞİ

APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN PANİĞİ

APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Reşatbey Mahallesi, İtfaiye, Seyhan, Yangın, Güncel, Haberler

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