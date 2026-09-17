Apartman balkonunda kuruttuğu coğrafi işaretli biberlerden kazanç sağlıyor

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??? SEBAHATDİN ZEYREK - ??????? Denizli'de, evinin balkonunda coğrafi işaretli Kale biberi kurutan Aynur Peksöz, yılda yaklaşık 2 tonluk üretime ulaştı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde yaşayan Peksöz (60), yaklaşık 8 yıl önce eşini kanser nedeniyle kaybetti. Çocuklarına ve torunlarına destek olmak amacıyla arayışa giren Peksöz, yakınlarının önerisiyle balkonda biber kurutup satmaya başladı. Başta küçük çapta biber kurutan girişimci kadın, oğlunun balkona hazırladığı özel düzenek sayesinde kapasitesini artırdı.

Coğrafi işaretli Kale biberinin büyük bölümünü apartmanının balkonunda kurutan Peksöz, yaklaşık 2 ton biberi başta Denizli olmak üzere il dışına gönderiyor.

Peksöz'ün evi, balkonda asılı yeşil ve sarı renkli kurutmalıklardan dolayı "Biberli ev" olarak da anılıyor.

Üç çocuk annesi Aynur Peksöz, AA muhabirine, balkonundaki biberleri görenlerin fotoğraf ve video çektiğini söyledi.

Eşinin vefatının ardından çocukların eğitim masrafları ve ev kirası nedeniyle çalışmaya başladığını anlatan Peksöz, "Ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Oturup ağlamaktansa çalışıp para kazanmak daha güzel oldu. Ben bu işi 8 senedir yapıyorum. Önce 3 çuval, 5 çuvalla başladım, 'kendim yiyeceğim' diye. Sonra baktım satılıyor. Ondan sonra 500 kilogram, 1 ton derken şu anda 2 ton biber kurutuyorum. Çünkü 3 tane kız torunum var. Onlar okuyorlar, onlara destek olmak zorundayım." dedi.

Biberin yanı sıra erişte, salça ve tarhana da yaptığını anlatan Peksöz, biberleri tanıdığı bir kişinin bahçelerden getirip kendisine ulaştırdığını daha sonra tek tek ipe dizerek kuruttuğunu söyledi.

Biberlerin yaklaşık bir ayda kuruduğunu dile getiren Peksöz, "Hem kışlığımı hazırlıyorum hem ticaret. Elime para geçiyor, gelir oluyor." dedi.

Ürünlerine talebin yoğun olduğunu belirten Peksöz, "Bir şeyler üretmeye, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım inşallah daha çok olursa bir dükkan açıp bir şeyler yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Peksöz, siparişleri İzmir, İstanbul, Ankara ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerine gönderdiğini dile getirdi.

Peksöz'ün kızı Banu Çegeli ise fırsat buldukça kardeşiyle annesine destek olduğunu ifade etti.

Annesinin biberleri sosyal medya hesabından paylaştığını anlatan Çegeli, "Bir iki videoyla başladık. Derken bir anda milyonlara ulaştı çektiğimiz video. Onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Çegeli, balkondaki biberlerin çevrede de ilgi gördüğünü ve yoldan geçenlerin fotoğraf ve video ile kayıt altına aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA