Nacho Sanchez Amor, Özgür Özel'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Bir sonraki Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında Türkiye'ye gelen AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara temasları kapsamında bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleşen görüşmede Özel'e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik etti.