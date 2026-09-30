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AP Türkiye Raportörü Amor, T24 erişim engelini ifade özgürlüğüne saldırı saydı

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AP Türkiye Raportörü Amor, T24 erişim engelini ifade özgürlüğüne saldırı saydı
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AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, T24'e getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Amor, sürecin ifade özgürlüğüne saldırıya dönüştüğünü, birkaç günde yüzlerce hesabın engellendiğini ve sıranın T24'e geldiğini belirterek 'Durum giderek kötüleşiyor' dedi.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, T24'e yönelik getirilen erişim engeli kararına, "Durum giderek kötüleşiyor" diyerek tepki gösterdi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alaycı 'Ailem Güvende' başlığı altında, kötü şöhretli bir LGBTIQ karşıtı kampanya olarak başlayan bu süreç, artık ifade özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıya dönüşmüştür. Birkaç gün içinde yüzlerce hesap engellendi; bugün sıra, sayılı bağımsız medya kuruluşlarından biri olan T24'e geldi. Durum giderek kötüleşiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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