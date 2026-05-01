AP'nin Yunan üyesine göre Yunanistan'ın "Küresel Sumud Filosu'na saldırıya olası dahli" son derece endişe verici Açıklaması

Avrupa Parlamentosunun (AP) Yunan Milletvekili Kostas Arvanitis, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından saldırılmasında Yunan hükümetinin olası dahlinin son derece endişe verici olduğunu belirterek, hükümetin sorumluluğu alanındaki bölgelerde insani yardım gemilerini etkileyen eylemlerde şeffaflığı sağlamak zorunda bulunduğunun altını çizdi.

AP'deki Sol Grup'un mensubu Kostas Arvanitis, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından saldırılmasıyla ilgili AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Arvanitis, "Eğer Yunan yetkilileri, Küresel Sumud Filosu'nun engellenmesinden haberdar olmuşlarsa veya bu olaya herhangi bir şekilde yardımcı olmuşlarsa bu durum, acil açıklama ve hesap verebilirlik gerektiren son derece endişe verici bir gelişmedir. Yunan hükümeti, sivil insani yardım gemilerini etkileyen eylemlerin kendi sorumluluğu altındaki bölgelerde tam şeffaflık olmadan gerçekleşmesine izin veremez." ifadelerini kullandı.

Böyle bir olayda işbirliği veya tolerans göstermenin uluslararası hukuka saygı, denizde insan hayatının korunması ve ülkenin kurumsal güvenilirliği konularında ciddi soruları gündeme getireceğini vurgulayan Arvanitis, şöyle devam etti:

"Bu olay, aynı zamanda hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde daha geniş ve uzun süredir devam eden bir başarısızlığı da ortaya koymaktadır. Doktorlar, temel malzemeler ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı taşıyan bir insani yardım filosu, denizde engellenme riskiyle karşı karşıya kalmamalıdır. Vatandaşların bu şekilde hareket etme zorunluluğu hissetmeleri, Avrupa hükümetlerinin Gazze'deki devam eden insani felaket karşısında sürekli olarak sergilediği eylemsizliği ve zaman zaman siyasi suç ortaklığını yansıtmaktadır."

Arvanitis, tam hesap verebilirlik ve kararlı eylemin şart olduğuna işaret ederek, "Gemidekilerin güvenliği ve derhal tahliyesi sağlanmalı ve sivil gemilere yönelik her türlü yasa dışı müdahale kapsamlı bir şekilde soruşturulmalıdır." uyarısında bulundu.

"Avrupa Birliği (AB) sessiz kalmaya veya sınırlı açıklamalar yapmaya devam edemez." mesajını veren Yunan vekil, Brüksel'in uluslararası hukuku korumak, cezasızlığa son vermek ve güvenilirliğini yeniden tesis etmek için İsrail ile ilişkilerini yeniden değerlendirmek de dahil olmak üzere somut önlemler alması gerektiğini vurguladı.

"İsrail, şimdi AB kara sularında bile yasa dışı eylemlerde bulunuyor"

AP'deki Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) Grubu'ndan Barry Andrews de "Bu, devam eden soykırım ve yaygın savaş suçlarının üzerine, bu aşırılıkçı İsrail hükümetinin bir başka yasa dışı eylemidir. İsrail, şimdi AB kara sularında bile yasa dışı eylemlerde bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Andrews, İsrail hükümetine aktivistlere "insanca" davranma ve onları en kısa sürede ailelerine iade etme çağrısında bulundu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.