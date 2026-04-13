Haberler

AP Milletvekili Della Valle'ye göre Netanyahu, Orban'ın gidişiyle AB'de müttefikini kaybetti Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Eski Başbakan Viktor Orban, Benjamin Netanyahu'nun yakın bir müttefikiydi ve daha önce işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrail yerleşimcilerini hedef alan AB yaptırımlarını engellemişti" - "Magyar'ın ayrıca Filistin halkının haklarına gerçek bir bağlılık göstermesi gerekecek"

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, Viktor Orban'ın iktidarı kaybetmesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Avrupa Birliği'nde (AB) önemli bir müttefikini yitirdiğinin altını çizerek, Macaristan'da seçimin galibi Peter Magyar'ın Filistin politikasında nasıl bir tutum izleyeceği ve vetoları kaldırıp kaldırmayacağının zamanla görüleceğini belirtti.

Della Valle, AB içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya açık destek veren Macar lider Viktor Orban'ın seçim mağlubiyetinin ardından AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan vekil, "Eski Başbakan Viktor Orban, Benjamin Netanyahu'nun yakın bir müttefikiydi ve daha önce işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrail yerleşimcilerini hedef alan AB yaptırımlarını engellemişti. Magyar'ın ayrıca Filistin halkının haklarına gerçek bir bağlılık göstermesi gerekecek." ifadelerine yer verdi.

Magyar'ın bu vetoyu kaldırıp kaldırmayacağının zamanla görüleceğini belirten Della Valle, "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını destekleyecek mi? Bizim için önemli olan somut eylemlerdir." ifadelerini kullandı.

Della Valle, şöyle devam etti:

"Orban'ın ayrılmasıyla Netanyahu şüphesiz bir müttefikini kaybediyor. Ancak Giorgia Meloni'nin İtalya'da hala iktidarda olduğunu ve bugün itibariyle savunma ve ticaret alanlarında işbirliği anlaşmalarını içeren İtalya-İsrail mutabakat zaptını yenilediğini hatırlatmak önemlidir. Bu durum, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve İran'da devam eden ve iyi belgelenmiş insan hakları ihlallerine rağmen gerçekleşmiştir."

Durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Della Valle, "Macaristan'da zafer, Pedro Sanchez veya Yamandu Orsi gibi liderlere değil, yıllarca Fidesz partisi saflarında yer almış bir politikacı olan Peter Magyar'a gitti." ifadesini de kullandı.

Orban yönetimi, AB içinde İsrail'e güçlü destek sağladı

Orban, görev süresi boyunca AB içinde İsrail'e güçlü destek veren en etkili aktörlerden biri oldu. Budapeşte yönetimi, özellikle Gazze krizleri sırasında AB'nin İsrail'i eleştiren ortak açıklamalarını engelleyerek daha sert tutum alınmasını zorlaştırdı.

Macaristan, İsrail'e yönelik yaptırım girişimlerine mesafeli yaklaşırken, Filistin'e yönelik bazı mali desteklerin de gecikmesine yol açtı. Orban yönetimi ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin Binyamin Netanyahu hakkındaki sürecini eleştirerek İsrail'e siyasi destek verdi.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı

Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı

Kader maçında kabusu yaşadı! Alarmlar çaldı

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü