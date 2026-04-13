AP Milletvekili Della Valle'ye göre Netanyahu, Orban'ın gidişiyle AB'de müttefikini kaybetti Açıklaması

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, Viktor Orban'ın iktidarı kaybetmesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Avrupa Birliği'nde (AB) önemli bir müttefikini yitirdiğinin altını çizerek, Macaristan'da seçimin galibi Peter Magyar'ın Filistin politikasında nasıl bir tutum izleyeceği ve vetoları kaldırıp kaldırmayacağının zamanla görüleceğini belirtti.

Della Valle, AB içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya açık destek veren Macar lider Viktor Orban'ın seçim mağlubiyetinin ardından AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan vekil, "Eski Başbakan Viktor Orban, Benjamin Netanyahu'nun yakın bir müttefikiydi ve daha önce işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet yanlısı İsrail yerleşimcilerini hedef alan AB yaptırımlarını engellemişti. Magyar'ın ayrıca Filistin halkının haklarına gerçek bir bağlılık göstermesi gerekecek." ifadelerine yer verdi.

Magyar'ın bu vetoyu kaldırıp kaldırmayacağının zamanla görüleceğini belirten Della Valle, "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını destekleyecek mi? Bizim için önemli olan somut eylemlerdir." ifadelerini kullandı.

Della Valle, şöyle devam etti:

"Orban'ın ayrılmasıyla Netanyahu şüphesiz bir müttefikini kaybediyor. Ancak Giorgia Meloni'nin İtalya'da hala iktidarda olduğunu ve bugün itibariyle savunma ve ticaret alanlarında işbirliği anlaşmalarını içeren İtalya-İsrail mutabakat zaptını yenilediğini hatırlatmak önemlidir. Bu durum, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve İran'da devam eden ve iyi belgelenmiş insan hakları ihlallerine rağmen gerçekleşmiştir."

Durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Della Valle, "Macaristan'da zafer, Pedro Sanchez veya Yamandu Orsi gibi liderlere değil, yıllarca Fidesz partisi saflarında yer almış bir politikacı olan Peter Magyar'a gitti." ifadesini de kullandı.

Orban yönetimi, AB içinde İsrail'e güçlü destek sağladı

Orban, görev süresi boyunca AB içinde İsrail'e güçlü destek veren en etkili aktörlerden biri oldu. Budapeşte yönetimi, özellikle Gazze krizleri sırasında AB'nin İsrail'i eleştiren ortak açıklamalarını engelleyerek daha sert tutum alınmasını zorlaştırdı.

Macaristan, İsrail'e yönelik yaptırım girişimlerine mesafeli yaklaşırken, Filistin'e yönelik bazı mali desteklerin de gecikmesine yol açtı. Orban yönetimi ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesinin Binyamin Netanyahu hakkındaki sürecini eleştirerek İsrail'e siyasi destek verdi.