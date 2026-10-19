AP komitesi UCM raporunu 18'e karşı 50 oyla kabul etti, AB'ye çağrı yaptı

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Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na, Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) ABD yaptırımlarından korumak için engelleme tüzüğünü devreye alma çağrısı yaptı.

Dış İlişkiler Komitesi'nin Strazburg'daki toplantısında, UCM'yi dış baskılardan korumaya yönelik rapor 18'e karşı 50 oyla kabul edildi.

Milletvekilleri, uluslararası adalet sisteminin güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığının korunması ve hukukun üstünlüğünü güvence altına almak için AB stratejisi oluşturulması gerektiğini belirterek, AB üyesi ülkelerin Roma Statüsü'ne taraf olduğunu, bu yüzden UCM ile tam işbirliği yapmak zorunda olduğunu kaydetti.

AB'nin UCM'ye hukuki, operasyonel, finansal ve siyasi desteği artırması gerektiğini vurgulayan milletvekilleri, bu desteğin üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalara dahil edilmesini talep etti.

Milletvekilleri, ABD'nin yaptırımlarından etkilenen kişilerin maaş ödemeleri ve sağlık gibi hizmetlere erişiminin sağlanması için eylem planı oluşturulması, "sınır aşan etkilere" karşı da AB'nin engelleme tüzüğünü devreye alma çağrısında bulundu.

Milletvekilleri, özellikle UCM, Birleşmiş Milletler (BM) görevlileri ve insan hakları örgütlerini hedef alan "tek taraflı zorlayıcı tedbirler" ve üçüncü ülkelere Mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nden "ayrılma yönünde yapılan baskıları" kınadı.

Kaynak: AA