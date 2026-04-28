AP, göçmenleri geri kabul etmeyen ülkelere ticari yaptırımı onayladı

Avrupa Parlamentosu, düzensiz göçmenleri geri kabul etmeyen ülkelere yönelik ticari yaptırımları içeren düzenlemeyi kabul etti. Yeni kuralla, sığınma başvurusu reddedilen kişileri geri almayan ülkelerin AB ile ticaretteki gümrük avantajları askıya alınabilecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), düzensiz göçmenleri geri kabul etmeyen ülkelere yönelik ticari yaptırımların önünü açan düzenlemeyi kabul etti.

AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, sığınma başvurusu reddedilen kişiler ile ekonomik gerekçelerle Avrupa'ya gelen göçmenleri geri almayan ülkelerin, AB ile ticarette sahip oldukları gümrük avantajlarının askıya alınabilmesinin önü açıldı.

Söz konusu düzenleme, AB'nin gelişmekte olan ülkelere düşük gümrük tarifeleriyle ihracat yapma imkanı sağlayan Generalized Scheme of Preferences (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi - GTS) kapsamında ele alındı. Yaklaşık 50 yıldır uygulanan sistem, bu ülkelerin AB pazarına daha avantajlı koşullarda erişimini mümkün kılıyor.

Aralık 2025'te varılan uzlaşının parçası olan yeni düzenleme, "geri kabul şartı" eklenmesini öngörüyor. Buna göre, AB ülkelerinden sınır dışı edilen vatandaşlarını geri kabul etmeyen ülkelerin ticari ayrıcalıkları geri çekilebilecek.

Karar, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Meclis'te güç kazanan sağ ve aşırı sağ grupların göç politikalarındaki etkisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerle müzakerelerin tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum

Bu uçakta yaşananlar anca filmlerde olur: İnişe dakikalar kala mucize
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı

Açıkça adres gösterip katliam talimatı verdiler