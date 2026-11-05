Aort damarı 11 santimetreye genişleyen Ganalı hasta İstanbul'da ameliyatla iyileşti

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Gana'da aort damarında ciddi genişleme ve yırtılma meydana gelen 36 yaşındaki Gariba Mohammed Huseın, Türkiye'de gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Gana'da yaşayan Huseın, yaklaşık 5 ay önce göğüs ağrısı şikayetiyle ülkesindeki hastaneye başvurdu.

Tetkiklerde normalde yaklaşık 3 santimetre çapında olması gereken aort damarının 11 santimetreye kadar genişlediği ve damar katmanları arasında ciddi yırtılma bulunduğu tespit edildi.

Ülkesinde gerekli teknik imkanların yetersiz olması nedeniyle Huseın'in Türkiye'de tedavi edilmesi için başvuru yapıldı.

Sağlık ve Tıp Alanında İkili İşbirliğine Dair Protokol çerçevesinde yürütülen program kapsamında Türkiye'ye getirilen Huseın, İstanbul'daki Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi için kabul edildi.

Hastanedeki kontrollerin ardından ameliyata alınan Huseın, gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

"Tedavisini başarıyla gerçekleştirdik"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Salih Güler, AA muhabirine, hastanın yaklaşık 10 gün önce hastanelerine kabul edildiğini ve tetkiklerinin yeniden yapılmasının ardından ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güler, hastanın kalpten çıkan ana büyük damarı olan aort damarını, kalp kapakçığını, kalbi besleyen damarların olduğu bölgeyi ve beyni besleyen damarların bulunduğu bölgenin bir kısmını tamamen değiştirdiklerini belirtti.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hastanın yaklaşık 3 gün yoğun bakımda kaldığını anlatan Güler, yaklaşık bir haftadır da serviste tedavi gördüğünü dile getirdi.

Güler, 4-5 saat süren ameliyatın rutin ve sorunsuz geçtiğini belirterek, merkezlerinin bu konuda oldukça tecrübeli olduğunu ve bu tür ameliyatları sıkça gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu anlatan Güler, şunları söyledi:

"11 santimetreye ulaşmış bir damarı var. Normalde bu damarın 3 santimetre kadar olması gerekiyordu. Ayrıca damarının yırtılması da söz konusu. Hastaların yaklaşık yüzde 90'ı bir hafta içerisinde bu tür bir hastalıkta hayatını kaybediyor. Ölümcül bir hastalık bu ama hastamız o süreci geçirmiş. Ne yazık ki teknik imkansızlıklar sebebiyle de tedavisini olamamış. Biz, tedavisini başarıyla gerçekleştirdik. Şu anda da taburculuk aşamasındayız."

"Benim için yaptıklarınız için teşekkür ederim"

Ganalı hasta Huseın de Türkiye'ye gelmeden önce durumunun çok kötü olduğunu belirterek, ameliyatın ardından kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Hastanede kendisiyle ilgilenen doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Huseın, "Hastane çok iyi. Benim için yaptıklarınız için teşekkür ederim. Çok mutluyum, buraya gelmekten mutluyum. Türkiye'yi seçtim ve elhamdülillah. Türkiye'de olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA