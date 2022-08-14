Aoç Arazisi 'Yiyecek- İçecek İçin' Kiranalacak. Mimarlar Odası Başkanı Candan: 'Aoç Müdürlüğü Emlakçılık Yapıyor'

Atatürk Orman Çiftliği’nde 6 bin 545 metrekarelik alan, spor tesisine gelen halkın yiyecek- içecek ihtiyacının karşılanması için 10 yıllığına kiralanacak. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ Müdürlüğü, Atatürk'ün halkına emaneti olan AOÇ alanlarını yönetemiyor. Kiralamalar ve tahsislerle emlakçılık yapıyor” diye alanının kiralanacak olmasına tepki gösterdi.

Atatürk Orman Çiftliği'nde 6 bin 545 metrekarelik alan, spor tesisine gelen halkın yiyecek- içecek ihtiyacınının karşılanması için 10 yıllığına kiralanacak. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "AOÇ Müdürlüğü, Atatürk'ün halkına emaneti olan AOÇ alanlarını yönetemiyor. Kiralamalar ve tahsislerle emlakçılık yapıyor" diye alanının kiralanacak olmasına tepki gösterdi.

Atatürk Orman Çiftçiliği'ndeki (AOÇ) 252 metrekaresi kapalı, 6 bin 293 metrekaresi açık olmak üzere toplam 6.545 metrekarelik alan 10 yıllığına kiralanacak. Bugün Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, kiralama gerekçesi olarak "spor tesisleri ve alanları ile tesis ve alanlara gelen halkın yiyecek-içecek ihtiyaçlarının karşılanması" gösterildi.

Alanı kiralamak isteyenler 25 Ağustos 2022 tarihine kadar AOÇ Müdürlüğü'ne tekliflerini sunabilecek. İlana göre; alana aylık 17 bin lira+ KDV kira ödenecek ve 61 bin 200 lira peşinat yatırılacak.

Alanın kiralanmasına Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından "AOÇ Müdürlüğü, Atatürk'ün halkına emaneti olan AOÇ alanlarını yönetemiyor. Kiralamalar ve tahsislerle emlakçılık yapıyor. Bugün de Resmi Gazete'de bir kiralama alanı daha var. İstifa edin gidin" diye tepki gösterdi.