'BUGÜN BURADA OLMAK BİR SORUMLULUĞU HATIRLAMAKTIR'

Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapanış töreni yapıldı. Şehitler Abidesi'ndeki törene; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, izciler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tören, Bakan Yardımcısı Gürsoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Gürsoy, "Öyle bir yerdeyiz ki burada kelimeler eksik kalır, cümleler yetersiz kalır. Çanakkale sadece bir cephe değildir. Bir milletin geri adım atmama iradesidir. İnancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin tarihe sığmayan halidir. Bu topraklar metrekareye binlerce merminin düştüğü ama bir adım geri atılmayan topraklardır. Bu topraklar hayatının baharında olan gençlerin, geleceği kurtarmak için toprağa düştüğü yerlerdir. Biz bugün burada, onların emanetinin tam ortasındayız. Yine unutmayalım ki bu toprağın altında yatanlar, bu toprağın üstünde yaşayanlara bir gelecek bıraktılar. O yüzden bugün burada olmak bir sorumluluğu hatırlamaktır" dedi.

'KARARLILIKLA ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ'

Gençlere seslenen Bakan Yardımcısı Gürsoy, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın riyasetinde, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye uzanan tarihi şuuru diri tutmak, milli hafızayı canlı tutmak ve gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek için kararlılıkla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sizler sadece bugünün gençleri değilsiniz. Sizler; bu ülkenin yarını, umudu ve istikametisiniz. Dün o mücadele süngüyle verildi. Bugünse bilgiyle, fikirle ve kararlılıkla veriliyor. Bugünün cepheleri farklı ama ruh aynı olmak zorunda. Sizler; kaleminizle, bilginizle, emeğinizle, hayallerinizle, bu ülkenin yarınını inşa edeceksiniz. Sizin hayalleriniz büyüdükçe, Türkiye büyüyecek. Sizin cesaretiniz arttıkça, bu ülkenin yürüyüşü hızlanacak. Çanakkale'de yakılan o kıvılcım, Kurtuluş Savaşı'na dönüşen bir iradenin başlangıcıydı. O irade bugün de yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihine sahip çıkan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir gençliğin güçlü göstergesi şu an karşımızda" diye konuştu.

'ÇOK DAHA KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Yardımcısı Gürsoy, "Bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz Sizler de biliyorsunuz, savunmadan teknolojiye, spordan bilime sanata uzanan geniş bir alanda kendi ayakları üzerinde duran, kendi sözünü söyleyen bir ülkenin evlatlarıyız. Bütün bu başarıların temelinde buradaki ruh yatıyor. Çanakkale ruhu. İşte biz o ruhu diri tuttuğumuz sürece ne bu bayrak iner ne bu millet geri adım atar. Geçmişi unutmadan, geleceği inşa etmek zorundayız. Çünkü kökü sağlam olmayan hiçbir yapı ayakta kalamaz. Biz bu kökü, bu bilinçle, bu ruhla gençlerimizle birlikte daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Bugün burada attığınız her adım, bu milletin birlik ve kardeşlik duygusunun en güçlü göstergesi oldu. Bu duyguyu koruduğumuz sürece bu topraklarda umut da bitmez, gelecek de" dedi. Daha sonra Gürsoy ve beraberindekiler şehitler için karanfil bıraktı. Program, Türk Yıldızı'nın gösteri uçuşu ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı