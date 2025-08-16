Antropoloji Alanında Önemli İsim Brinkley Morris Messick Vefat Etti

Columbia Üniversitesi'nden emekli bilim insanı Brinkley Morris Messick, 76 yaşında hayatını kaybetti. Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika çalışmaları ile tanınan Messick'in vefatı, akademik camiada büyük bir üzüntü yarattı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan akademisyen Salwa Hoque, hocası antropolog Brinkley Morris Messick'in vefatından duyduğu üzüntüyü aktardı. Hoque, İslam hukukuna ilgisinin Messick'in derslerinde başladığını paylaştı.

Columbia Orta Doğu Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapan ve Filistin Çalışmaları Merkezi'nin kurucu ortaklarından olan Messick, özellikle Yemen ve Kuzey Afrika'daki İslam toplumlarının kültürel ve tarihi boyutları üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınıyordu.

Messick, İslam hukuku, Müslüman toplumu üzerine çeşitli dersler verdi. 2009 yılında Amerikan Antropoloji Derneği Orta Doğu Bölümü'nden "Üstün Kıdemli Bilim İnsanı Ödülü"nü (Outstanding Senior Scholar Award) aldı.

Araştırmacının "The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim Society" eseri Türkçeye "Yazı Devleti, Müslüman Bir Toplumda Metinsel Tahakküm ve Tarih" olarak çevrilmişti.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
