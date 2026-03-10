Haberler

Portekiz'in Yeni Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro Yemin Ederek Göreve Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Cumhuriyet Meclisi'nde yemin eden Antonio Jose Seguro, 9 Mart 2026'da cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladı.

LİZBON, 10 Mart (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende yemin ederek görevine başlayan Portekiz'in yeni Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro (sağda), 9 Mart 2026.

Portekiz'de cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanan Seguro pazartesi günü yemin ederek görevine başladı. (Fotoğraf: Xun Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp