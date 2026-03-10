Portekiz'in Yeni Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro Yemin Ederek Göreve Başladı
Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Cumhuriyet Meclisi'nde yemin eden Antonio Jose Seguro, 9 Mart 2026'da cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladı.
LİZBON, 10 Mart (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende yemin ederek görevine başlayan Portekiz'in yeni Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro (sağda), 9 Mart 2026.
Portekiz'de cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanan Seguro pazartesi günü yemin ederek görevine başladı. (Fotoğraf: Xun Wei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua