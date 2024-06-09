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Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in ailesi, oğullarının hatırasını anı odasıyla yaşatıyor

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Şırnak'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'daki ailesi, oğullarının hatırasını eşyalarıyla düzenledikleri odada yaşatıyor.

Şırnak'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'daki ailesi, oğullarının hatırasını eşyalarıyla düzenledikleri odada yaşatıyor.

Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'nde ikamet eden şehit Şen'in ailesi, oğullarının eğitim hayatına ait dokümanlar, askeri eşyalar, üniformalar, başarı belgeleri, fotoğraflar ve kişisel eşyalarının bulunduğu bir anı odası oluşturdu.

Odanın tavanını Türk bayrağıyla kaplatan aile, Şen'in şehit olduğu sırada üstünde bulunan hücum yeleğini de odada sergiliyor.

Öte yandan Şen'in yakınları tarafından şehidin çok sevdiği otomobilinin temizliği yapılıp görmek isteyenler için evin garajına park edildi.

Şehidin kuzeni Burak Şen, AA muhabirine, kuzenin yokluğuna hala alışamadıklarını belirterek hatırasını yaşatmak için böyle bir anı odası oluşturduklarını ifade etti.

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Şen, kuzeninin hatırasının her zaman kendileri ile birlikte yaşayacağını söyledi.

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde 30 Nisan'da askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Şehit Şen'in cenazesi, memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 Mayıs'ta toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Astsubay Çavuş Mustafa Şen Jandarma Antalya Şırnak Güncel Haberler

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