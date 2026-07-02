Messi'nin neden gülme krizine girdiği belli oldu! Takım arkadaşının valizinden çıktı

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'ye ulaşan Arjantin Milli Takımı kafilesinin havalimanındaki güvenlik kontrolü, dünya basınında gündem oldu. Tottenham forması giyen başarılı stoper Cristian "Cuti" Romero'nun valizinin X-ray cihazına takılmasıyla başlayan ve Lionel Messi'nin kahkahalarıyla son bulan olayın perde arkası aralandı.

X-RAY CİHAZINDA ŞÜPHELİ NESNE ALARMI

Havalimanındaki rutin kontroller sırasında güvenlik görevlileri, Romero'nun valizinde şüpheli bir nesne tespit ederek çantayı açmaya karar verdi. Valiz açıldığında ise içerisinden güvenlik tehdidi oluşturacak bir eşya yerine, devasa boyutlarda bir mutfak çakmağı çıktı. Görevlilerin şaşkın bakışları arasında takım kaptanı Lionel Messi'nin kendini tutamayarak kahkahalara boğulması, olayın en çok konuşulan anı olmuştu.

MESSİ'Yİ KAHKAHAYA BOĞAN O DETAY: "ASADO" TUTKUSU

Peki ama bir Premier Lig yıldızı, neden valizinde devasa bir mutfak çakmağı taşıyordu? İşte Messi'yi gülme krizine sokan o detayın sırrı, Arjantinlilerin genlerine işlemiş olan geleneksel et pişirme kültürü "Asado" (barbekü) tutkusunda gizliydi.

Takım içinden sızan bilgilere göre; ABD'de kamp yapacakları süre boyunca takıma geleneksel 'Asado' ziyafeti çekmeyi planlayan Romero, mangal ateşini yakmak için kendi özel dev çakmağını yanından ayırmak istemedi. Takım arkadaşının sırf mangal yakabilmek için kıtalararası bir yolculuğa böylesine devasa ve absürt bir çakmakla çıkması, Messi'nin o meşhur gülme krizinin asıl nedeni oldu.