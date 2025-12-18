Antalya ve Malatya'da bazı alanlar "arkeolojik sit alanı" olarak tescillendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya ve Malatya'da antik dönem yerleşimleri, tümülüsler ve kaya mezarlarının bulunduğu alanlar 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı'na göre, Antalya'nın Finike ilçesi Boldağ Mahallesi Gölcük Tepe mevkisinde yer alan alanda yapılan incelemelerde, antik dönem yerleşimine ait olduğu değerlendirilen, yerel kesme blok taşlar kullanılarak kuru örgü duvar tekniğiyle inşa edilmiş çok odalı yapı kalıntılarının bulunduğu alanın 1'inci derece arkeolojik sit alanı, seramik ve pithos yayılımının görüldüğü çevresinin ise 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

Öte yandan, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarıyla Malatya'da yer alan bazı tümülüsler, kaya mezarları ve arkeolojik yerleşim alanları da 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Kararlar kapsamında Darende ilçesindeki Gücük Tümülüsü, Akçadağ ilçesindeki Kadilsırtı Tümülüsü 1 ve 2, Ballıkaya Mahallesi'nde bulunan Topalağa Tümülüsü ile Resuluşağı ve Ancar mahallelerinde tespit edilen Serikevir Kaya Mezarı ile Mezalı Hatoz Kaya Mezarları 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Ayrıca, Akçadağ ilçesi Keller Mahallesi'nde daha önce sit alanı olarak tescil edilen Yıldırım Kaya (Gavur Kayası) çevresinde yer alan ve yüzey araştırmalarıyla tespit edilen Gocuklu Yerleşimi'nin de sit sınırları yeniden belirlenerek 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak güncellenmesine karar verildi.

Kararlarda, tescil edilen alanlarda bilimsel çalışmalar dışında yapılaşmaya izin verilmeyeceği, tarımsal faaliyetlerin sınırlandırılacağı, izinsiz kazı ve müdahalelere karşı gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı, tapu kayıtlarına sit şerhi düşüleceği belirtildi.