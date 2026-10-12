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Antalya Valisi Şahin, midibüs kazasında ağır yaralının durumu kritik değil dedi

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Antalya Valisi Şahin, midibüs kazasında ağır yaralının durumu kritik değil dedi
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Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Aksu Kaymakamı Cevat Çelik, midibüs kazası bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Vali Şahin, ağır yaralı yolcunun durumunun kritik olmadığını söyledi; kaza görüntülerini şoföre izleterek 'Hızlı geliyormuşsun' dedi.

VALİ ŞAHİN: AĞIR YARALI YOLCUNUN DURUMU KRİTİK DEĞİL

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Aksu Kaymakamı Cevat Çelik, midibüs kazasının meydana geldiği bölgeye gelip, çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerden kazaya ilişkin bilgi alan Vali Şahin, "Ağır yaralı yolcumuzun durumu kritik değil" diye konuştu.

ŞOFÖRE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ

Vali Şahin, kazaya ilişkin kamera görüntülerini aracın şoförü Hüseyin Taşçı'ya cep telefonundan izleterek, "Hızlı geliyormuşsun" dedi.

Midibüsün, Tekirdağ Çerkezköy'den Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu getirdiği kaydedildi. Ekiplerin çalışmasının ardından devrilen aracın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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