Antalya Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı

Antalya Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak toplumsal sorumluluk, insanı duyarlılık ve kardeşlik vurgusu yaptı. Bayramın sağlık, huzur ve neşe içinde geçmesini temenni etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Kurban Bayramı'na bir kez daha erişmenin huzuru ve sevinci içinde olduğunu belirtti.

Kurbanın, bireysel ibadetlerin ötesinde toplumsal sorumlulukların, insani duyarlılığın ve kardeşlik hukukunun ön plana çıktığı özel zamanlar olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Antalya'mız, tarih boyunca hoşgörünün, çok kültürlülüğün ve birlikte yaşama kültürünün simgesi olmuştur. Bu değerlerin bugün daha da kıymet kazandığı bir dönemde. Kurban Bayramı'nın kentimizde sağlık, neşe ve huzur ortamında geçmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle hemşehrilerimize önemle hatırlatmak isterim ki ibadet yalnızca niyetle değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle tamam olur. Tüm vatandaşlarımızdan, kurban ibadetini yerine getirirken çevre temizliğine, sağlık kurallarına ve kamu düzenine azami hassasiyet göstermelerini rica ederim."

Şahin, kırgınlıkların geride bırakıldığı, dostlukların pekiştiği, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı, umutların çoğaldığı bir bayram olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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