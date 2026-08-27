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Antalya'da Denizde Cansız Beden Bulundu

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ANTALYA'nın Muratapaşa ilçesinde, aralarındaki tartışma sonrası evden ayrılan arkadaşının telefon görüşmesinde hayatına son vermeyi düşündüğünü iddia eden kadının ihbarı üzerine arama yapan polis, Ahmet Gözenbay'ın cansız bedenini denizde buldu.

ANTALYA'nın Muratapaşa ilçesinde, aralarındaki tartışma sonrası evden ayrılan arkadaşının telefon görüşmesinde hayatına son vermeyi düşündüğünü iddia eden kadının ihbarı üzerine arama yapan polis, Ahmet Gözenbay'ın cansız bedenini denizde buldu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan bir kadın, tartışıp evden ayrıldıktan sonra falezlere giden arkadaşı Ahmet Gözenbay'ın telefon görüşmesinde hayatına son vermeyi düşündüğü yönünde görüş belirttiğini anlattı. İhbar üzerine polis Yat Limanı ve Karaalioğlu Parkı çevresinde arama yaptı. Denizde gerçekleştirilen arama çalışmasında Gözenbay, su yüzeyinde hareketsiz bulundu. Botla, Yat Limanı'na götürülen Gözenbay'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Gözenbay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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