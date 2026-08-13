Serik'te otomobil sulama kanalına düştü: 1 ağır yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu sürücü Durali Y., ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 17.45 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü Caddesi'nde meydana geldi. Durali Y. yönetimindeki 07 YD 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına çarparak kanala düştü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, kanal içerisinde sıkışarak durdu. Kazada sürücü Durali Y. araçta mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Durali Y.'ye sağlık ekibi tarafından olay yerinde müdahale yapıldı. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durali Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Üründü Caddesi'nde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekibi bölgede güvenlik önlemi aldı.

Otomobilin kanaldan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Haber- kamera: Namık Kemal Kılınç/SERİK (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı