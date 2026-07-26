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Antalya sıcağında döner ustalarının zorlu mesaisi

Antalya sıcağında döner ustalarının zorlu mesaisi
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ANTALYA'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, döner ustaları, ocak ve ızgaranın başında zorlu mesai yapıyor.

ANTALYA'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, döner ustaları, ocak ve ızgaranın başında zorlu mesai yapıyor. Sık sık mola vererek çalıştıklarını söyleyen ustalar, sıcaklık nedeniyle hareketliliğin azaldığını belirtti.

Kentte yaz sıcakları etkisini artırdı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Antalya'da döner ustaları, ocak ve ızgaranın başında bunaltıcı sıcakla mücadele ederek çalışmayı sürdürüyor. Ateşin karşısında uzun saatler mesai yapan ustalar, sık sık mola vererek serinlemeye çalışıyor.

'OCAĞIN BAŞINDA UZUN SÜRE KALAMIYORUZ'

20 yıllık döner ustası Okan Demiröz, ocak başındaki sıcaklığa dayanmanın güç olduğunu belirterek, "Döner ocağının başında içerinin ısısı daha da artıyor. Arada soğuk hava dolabının yanına giderek serinliyoruz. Ocağın başında uzun süre kalamıyoruz. Nefes alabilmek için 5-10 dakikalık molalar veriyoruz. Uzun süre çalışınca bünyemiz yorgun düşüyor" dedi.

'AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR'

Yaz aylarında en zorlu dönemi yaşadıklarını ifade eden Demiröz, meslektaşlarına bol su tüketmeleri ve sık sık mola vermeleri tavsiyesinde bulundu. Gündüz saatlerinde sıcak nedeniyle hareketliliğin azaldığını belirten Okan Demiröz, "Son 1-2 haftadır gündüz kimse dışarı çıkmıyor. İşlerimiz akşam saatlerinde yoğunlaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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