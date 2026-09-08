Antalya Serik'teki yangında oluşan hasarın boyutu inceleniyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yerleşim yerlerini de etkileyen orman yangınında soğutma çalışmaları sürerken, yangının yol açtığı hasar da inceleniyor.

Deniztepesi Mahallesi'nin Yemişlitahta mevkisinde dün saat 23.30'da başlayan, Sarıabalı Mahallesi'nin Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangının neden olduğu hasar görüntülendi.

İlk belirlemelere göre, Yemişlitahta mevkisinde 2'si metruk 5 ev yandı. Plastik seralar ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü bölgede, ekipler yeniden alevlenmelere karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kaymakamlık ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri de yangından zarar gören vatandaşlarla görüşüyor.

Evleri yangın bölgesinde bulunan ve dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 3'ü de engelli İbrahim ve Hatice Karaca çifti ile kızları Kiraz Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangına müdahale ederken şarampole devrilen özel bir şirkete ait kepçenin sürücüsünün tedavisi de hastanede sürüyor.

Babası, annesi ve kız kardeşini yangından kurtaran Süleyman Karaca, çocukluğunun da geçtiği ailesine ait evin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

Karaca, "Annem, babam, ablam vardı burada. Onları kurtardık. Ev tamamen yandı. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Sağlık durumları iyi. Annemle babam dışarıdaydı, ablam içerideydi. Onu kucaklayıp çıkardım. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Yanan evin, vefat eden babasının hatırası olduğunu dile getiren Kürşat Ateş ise "Evimiz, ağaçlarımız yandı. Acımız, zararımız büyük. Ev ve çevresindeki ağaçlar tamamen yandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA