Antalya Serik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA