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Antalya Serik'te sağanakta inşaat alanındaki istinat duvarı kısmen çöktü

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Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak, Merkez Mahallesi 2160 Sokak'taki inşaat alanında toprak kaymasına yol açtı. Kaymanın etkisiyle istinat duvarının bir bölümü çökerken, alanda biriken yağmur suları vidanjör yardımıyla tahliye edildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle bir inşaat alanındaki istinat duvarı kısmen çöktü.

Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Merkez Mahallesi 2160 Sokak'ta bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının etkisiyle alandaki istinat duvarının bir bölümü çöktü. Sağanak nedeniyle inşaat alanında biriken yağmur suları ise vidanjör yardımıyla tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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