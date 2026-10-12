Antalya Serik'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralanırken bir otomobil alev aldı

Antalya Serik'te iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralanırken bir otomobil alev aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil elektrik direğine ve panosuna çarptı, panodan çıkan kıvılcımlarla alev aldı; yangın itfaiyece söndürüldü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Turgay Ç. idaresindeki 07 YGB 02 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de sürücüsü öğrenilemeyen 07 COZ 076 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Turgay Ç. ile otomobilde bulunan Ayşe Ç. yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle 07 COZ 076 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine ve panosuna çarparak durdu. Otomobil, elektrik panosundan çıkan kıvılcımlarla alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobildeki yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.