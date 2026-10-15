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Antalya Serik'te ev yangını söndürüldü, M.E. gözaltına alındı

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Antalya Serik'te ev yangını söndürüldü, M.E. gözaltına alındı
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Antalya Serik'te 2 katlı evin üst kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Balkonda mahsur kalan kedi bir vatandaş tarafından kurtarıldı, ev kullanılamaz hale gelirken ailevi sorunları nedeniyle evi yaktığı öne sürülen M.E. gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 katlı bir evin üst kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan evin balkonunda mahsur kalan kedi, yukarıya tırmanan vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ailevi sorunları nedeniyle evi yaktığı öne sürülen M.E. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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