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Antalya Serik'te denizde fenalaşan 77 yaşındaki yabancı uyruklu kadın hastanede öldü

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Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı otelin sahilinde denize giren 77 yaşındaki yabancı uyruklu kadın fenalaşarak hareketsiz kaldı. Turistlerin haber vermesiyle denizden çıkarılan kadın, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Serik ilçesinde denizde fenalaşan 77 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde denize giren Alena Sheuchyk, bir süre sonra fenalaşarak hareketsiz kaldı.

Durumu fark eden diğer turistler, cankurtarana haber verdi. Denizden çıkarılan kadına sahilde ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Sheuchyk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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