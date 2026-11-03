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Antalya Serik'te çalınan minibüs yaklaşık 3-4 saat sonra yol kenarında bulundu

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Antalya Serik'te çalınan 07 LNS 37 plakalı minibüs, polisin aramasında yaklaşık 3-4 saat sonra aynı mahallede yol kenarında terk edilmiş bulundu. Aracın anahtar ve ruhsatı yoktu, torpidosu dağıtılmıştı; minibüsün yakıtı bittiği için bırakıldığı değerlendirildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çalınan minibüs, yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. Minibüsün anahtar ve ruhsatının bulunmadığı, torpidosunun dağıtıldığı belirlendi.

Olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Cumartesi gecesi çalındığı değerlendirilen 07 LNS 37 plakalı minibüsün yerinde olmadığını pazartesi günü fark eden esnaf Hakan Yüksel, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sırasında minibüs, yaklaşık 3-4 saat sonra aynı mahallede yol kenarında bulundu. Minibüsün yakıtının bitmesi nedeniyle bırakıldığı değerlendirildi.

Aracın anahtarını genellikle üzerinde bıraktıklarını belirten Hakan Yüksel, "Pazar günü izinliydik. Pazartesi dükkana geldiğimizde araç yoktu. Minibüsün anahtarını da içeride bırakıyoruz genelde koltuğun altında duruyor. Bunu bilen birisi mi yaptı yoksa başka biri kurcalayarak mı anahtarı buldu bilmiyoruz. Arkadaşım bende olduğunu düşünmüş, ben de onda olduğunu düşündüm. Sonra konuşunca aracın kaybolduğunu anladık" dedi.

Polis ekiplerinin arama çalışmalarında kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Yüksel, "MOBESE'ye yansımadığını söylediler. Biz de yakınlarda olabileceğini düşündük. Aracı bulduğumuzda anahtarı ve ruhsatı yoktu. Her tarafını karıştırmışlar. Torpidoyu dağıtmışlar ancak araçta herhangi bir hasar yok" diye konuştu.

İhbar üzerine minibüsün bulunduğu yere gelen olay yeri inceleme ekipleri, araçta inceleme yaptı. Minibüsü alan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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