Antalya- Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya- Refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ISPARTA’nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Eğirdir Devlet Hastanesi altında meydana geldi. Oğuz Kaya, kullandığı 32 AFV 063 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarpıp, devrildi. Kazada yaralanan sürücü Oğuz Kaya olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı