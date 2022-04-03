Antalya'nın ünlü Kaputaş Plajı'na gelen turistler güzel havada denize girdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde turistler, turkuaz renkli denizi ve altın sarısı kumsalıyla ünlü Kaputaş Plajı'nda güzel havada denize girmenin keyfini yaşadı.

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının ise 16 dereceye kadar yükseldiği Kaş ilçesinde, güneşli hava nedeniyle plajlarda hareketlilik başladı.

Kaputaş Plajı'na gelen tatilciler, turkuaz renkli denizde yüzerek güzel havanın keyfini çıkardı, bazıları da kumsalda güneşlendi.

Sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih edenler, plajı arkalarına alarak öz çekim yaptı.

Bu arada, Kaş Belediyesi Kaputaş Sosyal Tesisleri'nin de kapılarını misafirlerine açtığı belirtildi.