Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma operasyonunda 80 kök kenevir ele geçirildi

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 80 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda bir şüphelinin ikameti ve arazisinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı