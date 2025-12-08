Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Serik ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 13.21'de merkez üssü Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 28,25 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel