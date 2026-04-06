Kaş'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

Çukurbağ Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde yangın nedeniyle hasar meydana geldi.