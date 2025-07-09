Antalya'nın Kaş İlçesine Malta Bayraklı 'Aroya' Kruvaziyeri Geldi
Malta bayraklı 'Aroya' kruvaziyeri, Antalya'nın Kaş ilçesine yanaşarak, 1750 yolcu ve 1428 personel ile bölgedeki tarihi ve turistik yerleri gezme imkanı sundu.
Malta bayraklı "Aroya" kruvaziyeri Antalya'nın Kaş ilçesine geldi.
Kaş'taki körfeze yanaşan 335 metrelik gemide, çoğu Rus 1750 yolcu ile 1428 personel bulunduğu belirtildi.
Marmaris'ten gelen gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel