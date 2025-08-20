Antalya'nın Kaş İlçesinde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Kaş İlçesinde Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 15 PE 221 plakalı otomobil Ağullu Mahallesi Oğrulca mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan dağlık alana çarparak şarampolde ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü Mehmet D. ve yolcu Sevim D. sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
