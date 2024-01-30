Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kaş Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimindeki Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.
Kaş Belediyesi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Ekiplerin kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığı bölgedeki çalışmaları devam ediyor.