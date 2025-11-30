Haberler

Antalya'nın Güneşli Havasında Gün Keyfi

Antalya'nın Güneşli Havasında Gün Keyfi
Güncelleme:
Antalya'da etkili olan yağışın ardından güneşli hava ile birlikte amatör balıkçılar ve vatandaşlar sahilde zaman geçirmeye başladı. Hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 22 derece ölçüldü.

ANTALYA'da dün etkili olan yağışın ardından kentte güneşli hava hakim oldu. Amatör balıkçılar, denizde oluşan dalgalar eşliğinde Konyaaltı sahilinde olta attı.

Antalya'da dün etkili olan yağış sonrası bu sabah 12 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru 20 dereceye yükseldi. Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü. Birçok amatör balıkçı sabah erken saatlerden itibaren sahilde yerini alırken, bazı vatandaşlar ise dalgalı denizde yüzmeyi tercih etti. Havanın ısınmasıyla kimi vatandaşlar ailesiyle sahilde kahvaltı yaptı, kimileri ise sahil kenarında yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
