Antalya'nın Glütensiz Lezzetleri Kitapta Toplandı

Antalya'nın Glütensiz Lezzetleri Kitapta Toplandı
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Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, gluten hassasiyeti olan bireyler için coğrafi işaretli ürünleri glütensiz tariflerle bir kitapta derledi. Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin'in öncülüğünde hazırlanan kitap, Antalya'nın lezzetlerini tanıtmak amacıyla hazırlandı.

Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleriyle hazırlanan glütensiz lezzetleri bir kitapta toplandı.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin'in girişimiyle glüten hassasiyeti bulunan kişiler için başta coğrafi işaretli ürünler olmak üzere kentin lezzetleri yeniden tariflendirildi.

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmayla hazırlanan 23 ürün, Türkçe ve İngilizce olarak bir kitapta toplandı.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında enstitüde gerçekleştirilen törende kitabın tanıtımı yapıldı.

Vali Şahin, törende yaptığı konuşmada, glüten hassasiyetinin son yıllarda iyice artmaya başladığını belirterek, eşinin de bir çölyak hastası olduğunu söyledi.

Enstitünün yararlı bir çalışmayı hayata geçirdiğini dile getiren Şahin, ilk etapta kitaptan 10 tane basıldığını ancak kısa süre sonra daha fazla basımının gerçekleştirilerek dağıtılacağını bildirdi.

Antalya'nın şu anda coğrafi işaretli ürün sayısının 20 olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu muhteşem şehrin yalnızca 20 coğrafi işaretli ürüne sahip olması bizim için kabul edilemez. Coğrafi işaretli ürünlerimizin tescil süreçlerini, aldığımız yeni inisiyatiflerle hızlandırarak Antalya'nın lezzetlerini ve kültürel değerlerini daha da öne çıkararak, bu rakamları artıracağız. Tescil süreçlerinin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği platformunda da tescil çalışmalarını sürdüreceğiz. Son olarak bu değerlerimizin markalaşması ve ticarileşmesi için çalışmalar yaparak Antalya'mıza katma değer sağlamayı hedefliyoruz."

Enstitü Müdürü Emine Erkal da glüten hassasiyeti bulunan insanlara Antalya'nın coğrafi işaretli lezzetlerini glütensiz olarak tattırmak istediklerini belirtti.

Güzel çalışmaya imza attıklarını ifade eden Erkal, "Alanya fıstıklı limonatamız, Antalya piyazımız, Manavgat altın susamımız, kabak tatlımız, Antalya tavşan yüreği zeytinimiz, Fineke portakalı, Alanya muzu, Antalya turunç kabuğu reçeli, Korkuteli kar yağdı armudu, Gazipaşa çekirdeksiz narı, Alanya avokadosu, Alanya keçi boynuzu gibi ürünleri glütensiz olarak yeni tariflerle sunduk." diye konuştu.

Yeni tariflerin davetlilere ikram edildiği etkinliğe, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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