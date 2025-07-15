Antalya'nın Akseki İlçesinde Yangın Çıktı: Evlere Sıçradı

Antalya'nın Akseki ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Bademli Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine mahalleye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı evlere sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.