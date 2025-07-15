Antalya'nın Akseki İlçesinde Yangın Çıktı: Evlere Sıçradı
Antalya'nın Akseki ilçesinde Bademli Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle evlere sıçradı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Bademli Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine mahalleye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bazı evlere sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel