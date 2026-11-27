Antalya Muratpaşa'da müstakil evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Kızıltoprak Mahallesi'nde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen evin sahibi, eylül ayında da yangın çıktığını ve o zamandan beri oğlunun yanında kaldığını söyledi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak'ta Mustafa Maraç'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Mustafa Maraç, gazetecilere, eylül ayında evinde yangın çıktığını, o zamandan beri oğlunun yanında kaldığını söyledi.
Yangını komşularının haber vermesiyle öğrendiklerini ifade eden Maraç, evi depo olarak kullandıklarını kaydetti.