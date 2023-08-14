Antalya Manavgat'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Taşağıl Çaltepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahalede ediliyor.