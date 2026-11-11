Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Manavgat'ta binanın çatısından düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısından dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın çatısından düşen kişi yaralandı.

Ulukapı Mahallesi'nde İbrahim Öztürk (39), 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Öztürk'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar38

Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüyü öldüresiye dövdüler

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Tekin hayatını kaybetti

Arabesk müziğin usta isminden acı haber!

Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor50

Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Beyazıt Öztürk 57 yaşında yeniden üniversite okumak istiyor! Bölümü şaşırttı

Ünlü sunucu yıllar sonra üniversite okumak istiyor! Bölümü şaşırttı
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı

Gelen habere sevinen de var üzülen de!

Kanada'da anne ve kızının ölümüne neden olan 4 bozayı öldürüldü

Anne ve kızının katilleri akılalmaz! 4'ü de öldürüldü
Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok

42 damat birden aynı düğüne geldi ama tek bir gelin bile gelmedi
İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi

İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi