Antalya Manavgat'ta binanın çatısından düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Antalya Manavgat'ta binanın çatısından düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısından dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın çatısından düşen kişi yaralandı.
Ulukapı Mahallesi'nde İbrahim Öztürk (39), 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Öztürk'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA