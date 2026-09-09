Haberler

Antalya Kumluca'daki orman yangın kısmen kontrol altında

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KISMEN KONTROL ALTINDAAntalya'nın Kumluca ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında çıkıp, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayılan orman yangını havadan ve karadan yürütülen müdahale çalışmalarının sonunda kısmen kontrol altına alındı.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında çıkıp, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayılan orman yangını havadan ve karadan yürütülen müdahale çalışmalarının sonunda kısmen kontrol altına alındı. Toptaş ve Güzören mahallelerini etkisi altına alan yangının söndürülmesi için 5 uçak, 7 helikopter, 31 arazöz, 13 iş makinesi, 1'i TOMA 45 araç ve 392 personelle müdahale edildi. Alevlerin tehdit ettiği Güzören'deki yerleşim yerlerinden 200 hanede 490 kişi jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. İlçede yangından etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, yangın bölgesindeki vatandaşlara yönelik psikososyal destek hizmeti de verildi.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma

Funda'yı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma
Gemi faciasında insanları böyle kurtarmaya çalıştı! Görüntüler günler sonra ortaya çıktı

Felaketten 11 gün sonra ortaya çıkan görüntü
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Tayland'da anaokulunda silahlı saldırı! Bir öğretmen hayatını kaybetti

Uzak Doğu ülkesinde dehşet! Anaokulunda silahlı saldırı: 1 ölü
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...