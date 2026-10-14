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Antalya Kumluca'da ölümle sonuçlanan kazada sürücüye 2 yıl 6 ay hapis verildi

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Antalya Kumluca'da ölümle sonuçlanan kazada sürücüye 2 yıl 6 ay hapis verildi
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Kumluca'da nikah tarihi aldıktan 1 saat sonra trafik kazasında ölen Onur Civelek'in davasında otomobil sürücüsü N.M., 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme sanık hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı yasağının devamına karar verirken, avukat karara itiraz edeceğini söyledi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde nikah tarihi aldıktan 1 saat sonra trafik kazasında hayatını kaybeden Onur Civelek'in (27) ölümüne ilişkin yargılanan otomobil sürücüsü N.M., 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kaza, 30 Haziran'da Kumluca'nın Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. N.M. yönetimindeki otomobil ile Onur Civelek'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan Civelek, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı, burada yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sürücü N.M., 29 gün sonra serbest bırakıldı. Onur Civelek'in, kazadan 1 saat önce nikah için tarih aldığı ortaya çıktı.

İKİNCİ DURUŞMADA KARAR

Kumluca 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya, tutuksuz sanık N.M.'nin yanı sıra Civelek ailesi ile avukatları katıldı. Ailenin avukatı Ceren Akkelle, sanık N.M.'nin asli kusurlu olduğu ve ağır taksirli şekilde kazaya karıştığını belirterek, dosyanın Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti. N.M.'nin avukatı Serkan Öztürk ise müvekkilinin hafif kusurlu olduğunu, taksirle kazaya karıştığını, bu yüzden adli kontrolün kaldırılmasını ve beraatini talep etti. Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiği sanık hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı yasağının devamına karar verdi. Avukat Ceren Akkelle, karara itiraz ederek bir üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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